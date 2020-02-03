Вашингтон, , 09:01 — REGNUM У дилеров японской автокомпании Acura в США и Канаде появился в продаже кроссовер ограниченной серии MDX PMC ручной сборки. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Выпускается кроссовер на автопредприятии Performance Manufacturing Center в штате Огайо, где налажен выпуск суперкаров компании. Особенностью автомобилей, собранных на этом заводе, является ручная сборка и инновационные технологии.

Всего на авторынок США японская компания планирует выпустить 300 таких моделей. Для канадского же автомобильного рынка соберут всего 30 MDX Acura MDX PMC. Стоимость модели составит 63 745 долларов (около 4,02 млн рублей).

В движение новинку приводит 3,5-литровый V6 производительностью 290 л. с., который сочетается с 9-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Напомним, в 2019 году автодилеры США реализовали около 17,1 млн легковых автомобилей и внедорожников. Это на 1,5% меньше результата продаж 2018 года. При этом продажи на автомобильном рынке Соединённых Штатов превышают 17-миллионную отметку уже пятый год подряд.

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