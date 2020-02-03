Вашингтон, , 02:20 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показан прототип нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip. Ролик был опубликован на Twitter-странице известного отраслевого инсайдера Ben Geskin.

https://twitter.com/BenGeskin/status/1223926886658605056

Зрителям предоставлена возможность взглянуть на новую «раскладушку» Samsung в действии. Она имеет маленький внешний дисплей, на котором отображаются лишь время и кое-какая другая информация. В сложенном состоянии прототип смартфона имеет квадратную форму.

Ожидается, что устройство может быть представлено на мероприятии Samsung Unpacked, проведение которого запланировано на 11 февраля 2020 года. Ранее в сети появилась информация, что у складного дисплея Galaxy Z Flip 6,7-дюймовый экран будет выполнен из гибкого стекла, а не пластика.

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