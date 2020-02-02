Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС — 1А) «Солнцепек» имеют разрушающие последствия для противника, как в физическом, так и в психологическом плане. Об этом сообщил обозреватель журнала The National Interest Майкл Пек.

По мнению эксперта, данная система способна прорывать особо укрепленные позиции противника, так как «одним залпом» система обеспечивает «полное уничтожение» обороны, что позволит российским военным оперативно переходить к масштабным операциям по штурму объектов, в том числе с использованием танков «Армата».

»Задача состоит в том, чтобы использовать это зажигательное оружие — разрушительное как в физическом, так и в психологическом плане — для того, чтобы лишить вражеские войска городов, бункеров и траншей», — говорится в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы РФ в настоящее время располагают тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». В сентябре прошлого года в Минобороны опубликовали видео стрельбы тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» в ходе учений «Центр-2019».

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