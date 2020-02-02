Москва, , 16:13 — REGNUM Модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М прошел первые летные испытания. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба компании «Туполев».

Бомбардировщик Ту-160 Alex Beltyukov

Отмечается, что испытания длились 34 минуты и проходили на высоте 1500 метров. По данным экипажа ракетоносца-бомбардировщика, полет прошел в штатном режиме, все системы и оборудование самолета работали без нареканий.

Как сообщало ИА REGNUM, первый со времён СССР стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, построенный «с нуля» на российских предприятиях, будет передан военным в 2021 году.

Производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, входящих в российскую ядерную триаду, восстановлено на Казанском авиазаводе компании «Туполев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

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