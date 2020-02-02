Лондон, , 16:12 — REGNUM Британская компания Exscientia и японская фармацевтическая фирма Sumitomo Dainippon Pharma проведут клинические испытания препарата для лечения пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством, разработанного с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает BBC News.

Основное действующее вещество DSP-1181 нового медицинского препарата было создано с помощью системы искусственного интеллекта, которая помогла выбрать оптимальное соединение. Обычно подобная работа требует около пяти лет, однако разработка препарата с помощью технологий искусственного интеллекта заняла всего 12 месяцев.

В скором времени в Японии стартует первый этап клинических испытаний нового лекарства. Если предварительные результаты окажутся успешными, то после этого будут проведены более широкие испытания.

«В этом году мы впервые получили лекарство, разработанное с помощью искусственного интеллекта. Но, возможно, к концу десятилетия таким способом будут создаваться все новые лекарства», — прокомментировал генеральный директор Exscienta профессор Эндрю Хопкинс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года группа учёных из Китая представила систему автоматической диагностики рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта, разработанную на основе технологий искусственного интеллекта.