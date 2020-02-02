Анахайм, США, , 15:01 — REGNUM Спецификации нового стандарта цифровой звукозаписи MIDI 2.0 приняты на ежегодном собрании ассоциации MIDI-производителей, сообщает MusicRadar.

Первый универсальный цифровой интерфейс MIDI был принят производителями музыкальных инструментов в 1983 году. Этот интерфейс позволил добиться единообразия в цифровом кодировании акустических параметров. Интерфейс, определяющий взаимодействие компьютеров и музыкальных инструментов, оказался настолько удачным, что используется и сейчас.

Новая версия этого стандарта MIDI 2.0, основные параметры которого уже согласованы ведущими производителями, позволит обеспечить совместимость музыкальных инструментов с новыми цифровыми носителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года научно-производственное предприятие «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» запустило производство цифровых баянов МС-001.

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