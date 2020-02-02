Пекин, , 13:22 — REGNUM Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro. Об этом сообщает Huawei Central.

Операционная система HarmonyOS была представлена в августе 2019 года. Она позиционируется китайской компанией как будущая альтернатива мобильной операционной системе Android, однако пока HarmonyOS используется только в телевизорах Huawei с технологией Smart-TV.

Первое обновление HarmonyOS также вносит изменения только в функционал приложений для телевизоров, включая настройки видеопроигрывателя и систему обработки голосовых запросов Smart Voice.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года вице-президент Huawei Винсент Панг заявил, что первые смартфоны под управлением HarmonyOS могут быть выпущены в 2020 году.