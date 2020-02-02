Токио, , 13:19 — REGNUM Японская компания NEC подтвердила, что злоумышленники пытались получить доступ к информации о разрабатываемых военных технологиях, заявив, что критические данные не были скомпрометированы. Об этом сообщает пресс-служба NEC.

Ранее японские СМИ сообщили, что в течение нескольких лет злоумышленники имели доступ к данным о разработках технологической компании NEC, включая информацию о заказах для министерства обороны Японии. Отмечалось, что эта кибератака могла привести к утечке 27 тысяч файлов с серверов подразделения, занимающегося военными разработками.

В NEC подтвердили, что с 2016 по 2018 год компания подверглась нескольким кибератакам, направленным на внутренние серверы, используемые оборонным подразделением. В этой связи было проведено специально расследование, показавшее, что эта кибератака не привела к утечке секретных данных. Также в NEC отметили, что все причастные организации были уведомлены об этом инциденте в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года кибератаке подверглась компьютерная система атомной электростанции «Куданкулам», расположенной на юге Индии в штате Тамилнад .

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