Женева, Швейцария, , 12:34 — REGNUM Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) отказалась от дальнейшего использования корпоративной платформы Workplace, разработанной компанией Facebook. Об этом сообщает пресс-служба ЦЕРН.

Платформа Facebook Workplace, использующаяся для организации рабочих процессов и взаимодействия сотрудников, применялась в ЦЕРН в тесовом режиме с 2016 года. За это время на платформе зарегистрировалось около тысячи пользователей.

В октябре 2019 года Facebook изменила правила использования платформы. Теперь полный контроль над всеми данными могут сохранить только владельцы платных версий, тогда как данные остальных записей будут передаваться на серверы Facebook.

В ЦЕРН сообщили, что это изменение заставило компанию отказаться от дальнейшего использования платформы из-за неприемлемости «потери контроля над данными».

«Изменения в статусе аккаунта ЦЕРН в Workplace не позволяют организации продолжить работу на этой платформе», — заявили в ЦЕРН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Россия ратифицировала соглашение с ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса.