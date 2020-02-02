Париж, , 10:51 — REGNUM Телекоммуникационная компания Orange приняла решение об использовании оборудования компаний Nokia и Ericsson для строительства базовой сети мобильной связи пятого поколения 5G во Франции. Об этом сообщает Reuters.

Решение крупнейшей телекоммуникационной компании Франции, предоставляющей услуги связи и в других странах, было принято на фоне обсуждений возможности запрета использования 5G-оборудования Huawei в странах Евросоюза. В Orange заявили, что всё основное оборудование для сети 5G будет поставляться финской компанией Nokia и шведской Ericsson.

В Orange France отметили, что оборудование Nokia и Ericsson использовалось при строительстве сетей связи предыдущего поколения, поэтому такое решение стало «самым простым».

Отметим, от использования оборудования китайских компаний отказались и некоторые операторы Евросоюза, которые прежде сотрудничали с Huawei. Так, крупнейший оператор сотовой связи Норвегии Telenor выбрал компанию Ericsson в качестве ключевого поставщика телекоммуникационного оборудования для создания сети 5G, хотя при развёртывании сетей связи предыдущего поколения 4G-LTE Telenor использовал оборудование Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января издание Financial Times заявило, что правительство ЕС намерено ограничить доступ китайской компании Huawei к развитию сетей 5G.

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