Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах. Об этом сообщает пресс-служба Maxar.

Контракт стоимостью $142 млн предусматривает разработку роботизированной системы, которая может быть интегрирована со спутниковой платформой Restore-L. Получившая название SPIDER система будет представлять собой роботизированный манипулятор, который сможет использоваться для выполнения определённых манипуляций в космосе.

Одной из возможностей использования SPIDER станет проведение дозаправки спутников на околоземной орбите с помощью специального космического аппарата. Также этот манипулятор планируется использовать для модификации космических аппаратов после запуска. В частности, манипулятор SPIDER должен будет на орбите произвести сборку большого отражателя антенны спутника Restore-L из нескольких элементов.

«Технологии, разработанные в рамках SPIDER, смогут в конечном итоге создать совершенно новую архитектуру и космическую инфраструктуру для широкого круга правительственных и коммерческих миссий», — отметили в Maxar.

Напомним, компания Maxar является разработчиком передвижного робототехнического комплекса Canadarm2, который используется экипажем Международной космической станции для выполнения работ в открытом космосе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компания Maxar Technologies Inc заключила соглашение о продаже своего канадского подразделения за $765 млн консорциуму, возглавляемому Northern Private Capital. Это решение было принято из-за необходимости погашения долга компании, который составляет около $3 млрд.

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