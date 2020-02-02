Москва, , 08:08 — REGNUM Врач-кардиолог развеял мифы об опасности так называемых фитнес-браслетов. Об этом сообщает агентство Sputnik.

В интервью агентству врач-кардиолог Константин Иванов отметил, что различные умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью человека и действительно помогают сбросить лишний вес, однако вокруг них возникло столько мифов и страхов, что они требуют разъяснительной работы.

Одним из главных страхов, по словам Иванова, является то, что данные гаджеты следят за своим обладателем. Это действительно так — умные часы могут отслеживать местоположение и передавать данные, но эти функции контролируются пользователем и их можно отключить в настройках.

Другой популярный страх — излучение от носимых на запястье «умных» девайсов. Считается, что эти гаджеты появились достаточно недавно и последствия постоянного ношения на руке до конца не изучен.

Однако Иванов подчеркивает, что за прошедшие годы так и не появилось исследования о том, что данные гаджеты оказывают какое-то негативное воздействие на организм и являются источником излучения.

В целом Иванов считает, что польза от смарт-часов очевидна — они проводят измерения сердечного ритма, измерят артериальное давление, измеряют уровень сахара в крови, измеряют фазы сна и так далее. То есть создают базу данных с медицинскими показателями человека, которая позволяет выявить проблемы на ранних стадиях.

«Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье. Нам куда проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру и результатами можно поделиться с близкими или коллегами», — сказал Иванов.