Белфаст, Великобритания, , 08:08 — REGNUM Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержали трёх мужчин, подозреваемых в причастности к кибератаке на мальтийский банк. Об этом сообщает пресс-служба NCA.

Кибератака на один из крупнейших банков на Мальте — Bank of Valletta — была произведена в феврале 2019 года. Злоумышленникам удалось заразить вредоносным программным обеспечением внутренние серверы банка и перевести на свои счета около $14,7 млн.

Для отмывания полученных денег хакеры использовали банковские счета в Белфасте. В частности, на один из счетов было переведено около 800 тысяч фунтов стерлингов ($1 млн).

В NCA обнаружили подозрительные переводы и установили, что трое мужчин в возрасте 33, 24 и 23 лет могут быть причастны к кибератаке на мальтийский банк. Подозреваемые были задержаны, в NCA продолжают розыск других лиц, которые могут быть причастны к этому инциденту.

«Этот случай показывает, что такой тип преступности часто носит международный характер… Мы будет сотрудничать с мальтийской полицией, поскольку наше расследование будет продолжено», — прокомментировал представитель NCA Дэвид Каннингем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе министр энергетики Израиля Юваль Штайниц объявил о пресечении попытки крупной кибератаки на одну из израильских электростанций.