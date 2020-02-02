Ванкувер, Канада, , 07:44 — REGNUM Разработанный в Канаде экзоскелет PROSTHESIS включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой аппарат такого типа. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Джонатан Типпет из Ванкувера потратил почти 13 лет на создание этого экзоскелета. PROSTHESIS обладает следующими габаритами: 3,96 метров в высоту, 5,1 метров в длину и 5,51 метров в ширину. Эта показатели делают его крупнейшим в мире экзоскелетом.

Типпет рассказал, что основные части корпуса выполнены из материалов, которые обычно используются в аэрокосмической промышленности и при изготовлении гоночных болидов. Он добавил, что для питания PROSTHESIS по индивидуальному заказу была изготовлена специальная аккумуляторная батарея.

Разработчик заявил, что данная машина является прототипом, который используется для тестирования различных решений. В будущем Типпет планирует создать более лёгкую версию экзоскелета.

«Когда я был ребенком, я обычно читал книгу [рекордов Гиннеса] и с благоговением листал каждую страницу, мечтая о том, чтобы попасть на эти страницы. Я не рассчитывал стать рекордсменом, но это стало приятной неожиданностью не только для меня, но и для всей команды», — прокомментировал Типпет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Audi рассказали о ведущемся тестировании двух промышленных спецкостюмов, работающих по принципу экзоскелета.

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