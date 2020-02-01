Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Американская компания SpinLaunch готовит к испытаниям установку в виде гигантской центрифуги, которая будет раскручивать ракеты для заброски их в космос. Об этом сообщает Wired.

По своим размерам центрифуга превосходит площадь футбольного поля, предполагается, что она способна будет раскрутить космическую ракету до скорости 8000 км/ч. Отмечается, что эта скорость для запуска достаточна, чтобы ракета долетела до стратосферы, где она включит собственный двигатель и достигнет орбиту.

Представители компании считают, что если всё пройдёт успешно, то SpinLaunch сможет запускать ракеты с полезной нагрузкой до 90 кг 5 раз в день по цене, которая будет в 20 раз ниже, чем существующая стоимость доставки спутников на орбиту. Так, один старт обойдется в $500 тыс.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские астрофизики предложили соединить орбиту Земли и Луны с помощью лифта для удешевления доставки грузов при строительстве лунной базы.

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