Пекин, , 15:46 — REGNUM Американская компания Apple начала тестирование новой модели смартфона, которая может получить название iPhone 9. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на источники в цепочке поставок.

По данным издания, американская компания уже выпустила первую партию нового смартфона. Эти устройства пройдут развёрнутую программу тестирования, после чего начнётся массовое производство.

Ожидается, что серийное производство новой модели iPhone будет запущено до конца февраля, а старт продаж начнётся в марте. Отмечается, что новая модель сохранит большинство аппаратных характеристик iPhone 8, включая процессор A13 и 3 ГБ оперативной памяти. При этом стоимость устройства составит около $430.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе о планах Apple по выпуску бюджетной модели смартфона, похожей на iPhone 8, также рассказало издание Bloomberg.