Лос-Анджелес, США, , 15:44 — REGNUM Американская компания SpaceX ведёт переговоры с местными властями о создании крупной производственной площадке в порту Лос-Анджелеса. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, новый комплекс SpaceX будет производить разрабатываемые космические корабли Starship. Ожидается, что на новой площадке SpaceX будет работать около 300 сотрудников.

Издание отмечает, что размещение производственной площадки в порту является оправданным решением в связи с большими габаритами разрабатываемого корабля. В настоящее время SpaceX доставляет ракеты-носители Falcon 9 с производственных объектов на стартовые площадки с помощью наземного транспорта. Однако габариты корабля Starship и сверхтяжёлой ракеты-носителя будут слишком большими для такой транспортировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый испытательный запуск прототипа корабля Starship в новой модификации запланирован на весну 2020 года.

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