Сеул, , 14:10 — REGNUM Компания LG Display в течение 2020 года остановит производство жидкокристаллических дисплеев в Южной Корее. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Входящая в конгломерат LG Group компания LG Display является одним из ведущих производителей жидкокристаллических дисплеев. В настоящее время компания испытывает трудности из-за давления со стороны китайских производителей.

Финансовый директор LG Group Со Дон-хи заявил, что в 2020 году компания остановит завод по производству ЖК-панелей в городе Пхаджу. Данный завод является последней площадкой по производству жидкокристаллических экранов LG Group в Южной Корее.

Дон-хи отметил, что компания продолжит производство ЖК-панелей на заводе в китайском городе Гуанчжоу. Он добавил, что это решение стало ответом компании на изменения рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года генеральный директор LG Display Чон Хо Янг предупредил сотрудников компании об угрозе закрытия в связи с плохими финансовыми показателями.

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