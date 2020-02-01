Вашингтон, , 14:09 — REGNUM В 2019 году на глобальном рынке планшетных компьютеров было поставлено 144 млн устройств, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IDC, представленный на сайте организации.

По данным IDC, крупнейшим поставщиком планшетов в 2019 году стала американская компания Apple, поставившая 49,9 млн устройств (34,6% доли рынка). Также в пятёрку лидеров по поставкам вошли компании Samsung (21,7 млн планшетов), Huawei (14,1 млн), Amazon (13 млн) и Lenovo (8,5 млн).

Из лидеров в 2019 году поставки планшетов смогли нарастить только американские компании Apple и Amazon, тогда как компании из Китая и Южной Кореи сократили объёмы поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе китайская компания Lenovo представила первый планшетный компьютер с гибким экраном ThinkPad X1 Fold. Ожидается, что эта модель поступит в продажу летом 2020 года.