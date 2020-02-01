Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Администрация WhatsApp прекратила поддержку мессенджера на мобильных устройствах под управлением Android 2.3.7, iOS 8 и более ранних версий 1 февраля. Об этом сообщается на сайте WhatsApp.

Операционная система Android 2.3.7, также известная как «Gingerbread», была выпущена в 2010 году. Она использовалась для таких смартфонов, как Samsung Galaxy S2 и HTC Desire HD. Также WhatsApp перестанет работать на смартфонах iPhone 4, так как они не могут быть обновлены до поддерживаемой версии iOS.

В WhatsApp заявляли, что прекращение поддержки старых версий операционных систем необходимо для обеспечения безопасности пользователей от злоумышленников, которые могут воспользоваться уязвимостями в устаревшем программном обеспечении.

В настоящее время WhatsApp рекомендует использовать мессенджер на устройствах под управлением Android 4.0.3, iOS 9, KaiOS 2.5.1 и более старших версий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года мессенджер WhatsApp также прекратил работать на устройствах под управлением операционной системы Windows Phone.

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