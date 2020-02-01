Токио, , 13:29 — REGNUM В префектуре Тиба недалеко от Токио начал работу первый роботизированный склад американской компании Nike, сообщает Nikkei Asian Review.

Робототехнические системы для склада Nike были разработаны японской компанией Daiwa House Industry. Автоматизация работы достигается благодаря 215 роботам, которые доставляют со склада необходимые товары для отправки.

Новый центр отправляет около 30 тысяч заказов в день, при этом на складе работает от 50 до 60 человек. Отмечается, что на обычных складах с такой же нагрузкой работает в четыре раза больше сотрудников.

В 2021 году компания Nike планирует запустить второй роботизированный центр обработки заказов в Японии, который будет расположен в Токио. Также ведутся переговоры об использовании систем Daiwa House за пределами Японии, а также о поставке этих роботов другим компаниям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года директор Amazon Robotics Скотт Андерсон заявил, что существующий уровень технологий не позволяет добиться полной автоматизации работы складов. Он предположил, что для появления полностью автоматизированных складов потребуется не менее 10 лет.

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