Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Компания Microsoft начнёт выплату вознаграждений за обнаружение ошибок в сервисе Xbox Live для игровых приставок Xbox, сообщает пресс-служба Microsoft.

Максимальная выплата в рамках программы Xbox Bounty составит $20 тысяч. Такую сумму компания готова выплатить за обнаружение критической уязвимости, позволяющей удаленно выполнить программный код на игровой приставке. Также программа предусматривает выплату вознаграждений за обнаружение ошибок в работе системы безопасности.

Microsoft поддерживает подобные программы и для других своих продуктов. Например, компания готова выплатить до $250 тысяч за обнаружение критической ошибки безопасности в операционной системе Windows 10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава подразделения Xbox компании Microsoft Фил Спенсер рассказал об основных особенностях новой консоли Xbox Series X, которая будет выпущена в конце 2020 года.