Пекин, , 10:59 — REGNUM Китайская компания OnePlus присоединилась к технологическому консорциуму Wireless Power Consortium (WPC), который занимается разработкой стандартов беспроводной зарядки Qi. Об этом сообщает MobileScout.

Компания OnePlus ранее не выпускала смартфонов, поддерживающих беспроводную зарядку. Глава OnePlus Пит Лау скептически отзывался об этой функции, считая, что беспроводная зарядка является слишком медленной и не может конкурировать с используемой в смартфонах OnePlus быстрой зарядкой Warp Charge.

Однако недавно компания OnePlus была добавлена в список членов консорциума WPC, что свидетельствует о ведущейся работе над устройствами с поддержкой беспроводной зарядки стандарта Qi. Предполагается, что эта функция может появиться уже у модели OnePlus 8 Pro, презентация которой ожидается в мае 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в OnePlus заявили, что следующий флагманский смартфон будет оснащён дисплеем с частотой обновления 120 Гц.