Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Китайская компания Huawei готова возобновить использование сервисов Google, если американская компания получит соответствующее разрешение от правительства США, заявил представитель Huawei порталу The Verge.

Ранее региональный менеджер Huawei по Австрии Фред Ванфэй заявил, что китайская компания продолжит использовать собственную экосистему мобильных приложений, даже если получит возможность возобновить сотрудничество с Google.

В последующем заявлении Huawei отмечается, что компания готова продолжить использовать решения Google, параллельно развивая собственную платформу сервисов HMS (Huawei Mobile Services).

«Наш первый выбор — открытая экосистема Android, в том числе GMS (Google Mobile Services) — именно это помогло нам выйти на второе место в мире по поставкам смартфонов», — отметили в Huawei.

Напомним, сотрудничество Google и Huawei было приостановлено из-за решения министерства торговли США о внесении китайской компании в «чёрный список». После этого Huawei начала выпуск смартфонов на базе открытой версии операционной системы Android без предустановленного сервиса мобильных приложений GMS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Huawei провела в Лондоне конференцию разработчиков мобильных приложений для платформы HMS. На конференции Huawei объявила, что лучшие разработчики приложений получат вознаграждение общей суммой $26 млн.

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