Токио, , 10:20 — REGNUM В преддверии Олимпийских игр в Японии ожидается рост количества кибератак на различные компании финансового сектора, предупредили в Банке Японии. Об этом сообщает Reuters.

Банк Японии представил результаты опроса, посвящённого проблемам кибербезопасности, в котором приняли участие представители 402 учреждений финансового сектора. Более 70% компаний отметили, что риск киберугроз вырос в сравнении с 2017 годом, когда проводилось аналогичное исследование.

Почти 40% респондентов сообщили, что их компаниям уже пришлось столкнуться с кибератаками, причём в 10% организаций заявили о сбоях в работе в связи с этими инцидентами. При этом в 60% компании признали недостаточную укомплектованность отделов по борьбе с кибератаками.

В Банке Японии также предупредили о повышенном риске кибератак во время проведения Олимпийских игр в Токио и призвали финансовые организации проявлять повышенную бдительность в этот период.

Напомним, летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к декабрю 2019 года несколько крупных российских банков внедрило систему антифрод-мониторинга, позволяющую выявлять подозрительные финансовые транзакции.