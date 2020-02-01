Братислава, , 09:49 — REGNUM 99% выявленных вредоносных программ для мобильных устройств, выявленных в 2019 году, были нацелены на операционную систему Android, сообщает пресс-служба компании-разработчика антивирусного обеспечения ESET.

Android является самой распространённой операционной системой для мобильных устройств. По оценкам экспертов, на долю этой системы приходится около 76% рынка. При этом экосистема Android отличается широким разнообразием — многие производители смартфонов выпускают специальные оболочки, модифицирующие систему.

Также пользователи 90% устройств не обновляют свои гаджеты до актуальных версий Android, в которых исправляются некоторые уязвимости. Всё это делает систему Android оптимальной мишенью для разработчиков вредоносного программного обеспечения. 99% вредоносных программ, выявленных в 2019 году, были нацелены на разные версии Android.

Наибольшее число вредоносного программного обеспечения в 2019 году было выявлено на устройствах в России (15,2%), Иране (14,7%) и на Украине (7,5%). При этом в ESET отметили, что по сравнению с 2018 годом количество выявленного вредоносного программного обеспечения сократилось на 9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года специалисты компании ESET обнаружили в магазине Google Play 42 приложения со встроенным вредоносным кодом.

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