Москва, , 09:14 — REGNUM Роскосмос и Минобороны РФ согласовали облик ракеты-носителя «Ангара-А5» в модификации с повышенной грузоподъёмность, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, разработкой новой модификации «Ангары» занимаются специалисты Центра им. Хруничева и научно-производственного объединения «Энергомаш». Ожидается, что первая ракета-носитель в этой модификации будет изготовлена в 2024 году.

Разработка ракеты-носителя «Ангара-А5М» была анонсирована генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в 2017 году. Сообщалось, что в этой модификации ракеты-носителя будут использоваться модернизированные двигатели РД-191М с повышенной тягой.

Напомним, первый и пока единственный запуск с использованием ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» был произведён в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Роскосмосе заявили, что пуски ракет-носителей семейства «Ангара» будут возобновлены в 2020 году.

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