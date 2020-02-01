Токио, , 08:42 — REGNUM Nintendo не планирует выпуск новой модели игровой приставки Switch в 2020 году, заявил глава японской компании Шунтаро Фурукава на брифинге. Об этом сообщает Polygon.

Фурукава отметил удачный запуск компактной консоли Nintendo Switch Lite, которая помогла компании расширить клиентскую базу благодаря более низкой стоимости в сравнении со стандартной версией Switch. Глава Nintendo заявил, что компания продолжит работать над продвижением консоли Switch Lite.

«Обращаем внимание на то, что у нас нет планов по запуску новой модели Nintendo Switch в 2020 году», — добавил Фурукава.

Издание отмечает, что в 2020 году Nintendo может выпустить несколько специальных версий моделей Nintendo Switch, которые будут отличаться лишь изменениями во внешнем виде, но не в аппаратной начинке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года компания Nintendo запустила продажи консоли Switch Lite. В отличие от флагманской модели Nintendo Switch версия Switch Lite может использоваться только как портативная игровая консоль, но не может быть подключена к док-станции Nintendo Switch или телевизору.