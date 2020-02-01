Тюмень, , 01:19 — REGNUM Беспроводное решение для зарядки смартфонов разрабатывают в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), сообщила пресс-служба вуза.

Проект по беспроводной передаче энергии получил название Wipot. Представленная технология основана на принципе передачи электричества с помощью магнитной индукции — от одной катушки, установленной на заряжающей платформе, ко второй катушке, которая находится внутри смартфона.

В планах тюменской команды — оснастить изобретением все парки и скверы, а также автобусы.

«Они (пассажиры) зашли в автобусы, и зарядка их телефона пошла, что является фантастикой для нас, но это перспективное направление», — пояснил автор проекта Wipot и участник студенческой инновационной платформы ТИУ Михаил Комаров.

Предполагается, что новая зарядка будет работать в том же диапазоне волн, который используют современные мобильные телефоны, поэтому их пагубное влияние на человека будет исключено.

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