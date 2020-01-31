Варшава, 31 января 2020, 19:14 — REGNUM Польша подписала контракт на приобретение у США 32 истребителей пятого поколения F-35, сообщает 31 января «Польское радио».
По информации радиостанции, общая сумма этой сделки составляет $4,6 млрд.
Церемония подписания договора прошла на авиабазе ВВС Польши в районе Демблина. При подписании договора присутствовали президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава польского военного ведомства Мариуш Блащак.
По предварительной информации, ВВС Польши смогут полноценно использовать истребители F-35 с 2026 года, после обучения пилотов, технического персонала и подготовки необходимой инфраструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, американский истребитель пятого поколения F-35 официально признан самым дорогим самолётом в истории авиастроения.
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