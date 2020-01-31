Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Автоматическая станция Voyager 2 возвращена в рабочее состояние после сбоя, сообщили 31 января в пресс-службе NASA.

Инженеры отремонтировали исследовательское оборудование Voyager 2, и оно теперь нормально работает.

Напомним, 25 января 2020 г. Voyager 2 не смог выполнить манёвр разворота для калибровки магнетометра. В ходе выполнения команд произошла задержка, и сразу две системы потребления энергии оказались включены.

Сработала автоматическая защита, отключившая оборудование. Из-за большой удалённости аппарата от Земли для диагностики и ремонта потребовалось несколько дней.

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