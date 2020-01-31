Берлин, , 16:59 — REGNUM Недавно в Лондоне прошла 20-я конференция International Armoured Vehicles 2020. В ходе конференции были озвучены некоторые подробности по проекту создания перспективного европейского танка MGCS. Он совместно разрабатывается Германией и Францией. Об этом пишет газета «Известия».

Запланировано, что испытания MGCS начнутся в 2024 году. Начало производства этой боевой машины ожидается в 2028 году. Первые поставки в войска предполагаются в 2035 году.

Первоначально совместный немецко-французский проект был направлен на разработку основного боевого танка и самоходной артиллерийской установки. Однако теперь разработчики пришли к пониманию, что надо разрабатывать платформу, а к ней целое семейство боевых машин. В частности, дополнительно будет создана бронированная ремонтно-эксплуатационная машина и, возможно, тяжёлая боевая машина пехоты.

Перспективный основной боевой танк MGCS будет обладать мощной защитой и большой огневой мощью. Он будет оснащён автоматизированной системой управления, а также средствами для обнаружения и нейтрализации угроз в «нематериальных средах», т. е. в кибер-защитой и защитой от средств радиоэлектронной борьбы.

Разработчики MGCS планируют отойти от линейного развития и решить задачу с помощью инновационных решений.