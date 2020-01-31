Пекин, , 11:30 — REGNUM Компания Chery обновила кроссовер Chery Tiggo 8 для китайского авторынка. Об этом сообщается на портале CarsWeek.Ru.

У модернизированной Tiggo 8 появится доработанная решётка радиатора в стиле базового варианта авто, иные бампера и улучшенная головная оптика на светодиодах. Сзади также будут установлены светодиодные фонари и динамические «поворотники».

Длина Tiggo 8 составляет 4700 мм, а колёсная база — 2710 мм.

В движение новинку приводит турбированный двигатель производительностью 197 «лошадей» объёмом 1,6 л, который сочетается с 7-скоростным «роботом». В линейку агрегатов входит также турбодвигатель максимальной мощностью 149 л. с. объёмом 1,5 л. Этот двигатель работают с 6-скоростной «механикой» либо с роботизированной трансмиссией. Автомобиль имеет только передний привод.

Дорестайлинговая версия Chery Tiggo 8 появится в России в марте 2020 года.

Напомним, в прошлом году в кредит по программе Chery Finance было продано более 40% от всех проданных в РФ новых моделей бренда Chery.

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