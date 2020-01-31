Лондон, , 10:00 — REGNUM Британская компания Lotus Cars Limited продемонстрировала новую модификацию спортивного автомобиля Evora GT410 без приставки Sport. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

По замыслу топ-менеджеров компании, модель Evora GT410 должна стать повседневным автомобилем, который к тому же будет более доступной спортивной версией.

Новинка оснащена спортивными креслами Sparco и кондиционером для создания более комфортных условий для пассажиров. Кроме того, создатели авто снабдили его камерой заднего обзора, информационно-развлекательной системой премиум-класса с спутниковой навигацией и Apple CarPlay.

Также стоит отметить повышенную звукоизоляцию салона для снижения дорожного шума.

Напомним, в честь 70-летней истории модели Plus 4 британская автокомпания Morgan Motor Company создаст 20 экземпляров юбилейной версии автомобиля под названием 70th Anniversary Edition.

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