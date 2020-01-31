Москва, , 09:17 — REGNUM Появились изображения капота рестайлингового УАЗ «Патриот». Они размещены в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Называть обновленный Патриот стали «русским Prado» после того, как в апреле прошлого года глава холдинга Sollers Вадим Швецов сказал, что рестайлинговая версия будет похожа на Toyota Land Cruiser Prado.

Судя по изображению капота он действительно будет за счет рельефа напоминать Prado. Кроме того, крылья автомобиля также будут отличаться от последней версии Патриота.

Ранее стало известно, что обновленный внедорожник от Ульяновского автозавода получит новую светодиодную оптику. Изменения коснуться также моторной линейки автомобиля. Так, он обзаведется бензиновым наддувным мотором, который будет идти в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

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