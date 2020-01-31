Москва, , 02:48 — REGNUM Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.

По мнению Дурова, опасность могут представлять резервные копии данных в облачном хранилище, которые пользователи оставляют, чтобы затем восстановить их в случае смены гаджета. Предприниматель напомнил, что эти данные не шифруются, а значит, могут попасть не в те руки.

Еще одним источником угрозы, по его словам, являются бэкдоры — специальные средства, которые разработчик внедряет в программу для последующего доступа в нее. Дуров посоветовал не доверять программам со скрытым исходным кодом, который используется и в WhatsApp.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Павел Дуров заявил, что мессенджер WhatsApp никогда не будет безопасным поскольку из-за скрытого исходного кода специалисты по кибербезопасности не могут протестировать приложение.

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