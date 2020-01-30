Вашингтон, , 21:30 — REGNUM В составе ВМС США появилась первая подводная лодка, вооружённая межконтинентальными ракетами Trident с ядерными боеголовками «пониженной мощности», сообщает 30 января Федерация американских ученых (ФАУ).

Речь идёт об атомной подводной лодке Tennessee класса «Огайо» и ракетах Trident с боеголовками малой мощности W76−2.

Уточняется, что эта субмарина в последних числах декабря уже вышла в море на боевое дежурство. Кроме того, сообщается о второй подлодке, вооруженной аналогичными ракетами с боеголовками W76−2.

По утверждению военных США, боеголовки W76−2 имеют мощность «всего» пять-шесть килотонн в отличие от ядерного ракетного заряда W76−1 мощностью 100 килотонн.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале производства ядерных боеголовок W76−2 с пониженной мощностью в США заявили в начале 2019 года. По утверждению администрации США, боеголовки уменьшенной мощности нужны для «сдерживания России», так как Москва может строить свои расчёты на опасениях Вашингтона начать полномасштабную ядерную войну.

Справка: Trident — тип трёхступенчатых твердотопливных баллистических ракет, состоящих на вооружении атомных ракетных подводных лодок ВМС США. Боевая часть ракеты Trident может содержать до 14 боеголовок W76 мощностью 100 килотонн или восемь ядерных боезарядов W88 мощностью 475 килотонн.

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