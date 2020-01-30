Ульяновск, , 15:27 — REGNUM По итогам 2019 года Ульяновский автозавод увеличил экспорт своих машин за рубеж на 29%. Об этом сообщает пресс-служба УАЗа.

Самое большое количество экспорта УАЗиков пришлось в прошлом году на рынки стран дальнего зарубежья — на 73% больше по сравнению с 2018 годом. Такого показателя удалось достичь благодаря не только расширению географии реализации, но и увеличению модельного ряда на существующих рынках сбыта.

В компании также отмечают, что объем продаж УАЗа в странах ЕС увеличился на 67%. Причём бестселлерами модельной линейки марки здесь стали различные модификации «Буханки». Сейчас они пользуются особым спросом среди любителей туризма.

Напомним, в минувшем году УАЗ стал поставлять свою продукцию в Македонию, Польшу, Румынию, Сербию и Эстонию.

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