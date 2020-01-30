Токио, , 14:09 — REGNUM Японская компания Kubota продемонстрировала концепт беспилотного трактора под названием X Tractor cross. Об этом сообщается на сайте NewAtlas.

Беспилотный трактор X Tractor cross NewAtlas

Концепт-кар имеет футуристический дизайн, а также автопилот, датчики, камеры и спутниковую навигацию.

Стоит отметить, что на его крыше установлена солнечная панель.

Передвигается X Tractor cross с помощью четырёх гусеничных траков, каждый из которых имеет свой независимый электрический мотор. Кроме того, автопроизводители предусмотрели регулируемую подвеску, которая способна изменять клиренс.

Искусственный интеллект концептуального трактора способен самостоятельно перемещать машину по полям и рисовым плантациям. Одновременно техника способна контролировать 10 параметров: погоду, темпы роста культур и многое другое.

Будут ли данный прототип запускать в массовое производство пока неизвестно.

Напомним, компания Honda станет первым японским автопроизводителем, начавшим продажу беспилотных машин третьего уровня автоматизации. Эта технология позволяет водителю заняться чтением или просмотром видео. Производство таких авто начнётся в середине 2020 года.

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