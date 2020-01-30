Париж, , 11:50 — REGNUM Французское автопредприятие Alpine (принадлежит Renault) представила на международном автосалоне в Париже кросс-вариацию купе A110 для поездок в горы под наименованием Sports X. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Новинка оснащена лифт-набором подвески и креплением для горных лыж. Тематика этого проекта Alpine посвящена горам.

У автомобиля снизу установлены защитные пластины спереди и сзади, а также иные бампера с увеличенными воздухозаборниками. Сзади машины рядом с фонарями имеются вентиляционные прорези.

Стоит отметить, что дорожный просвет купе в этой версии увеличен на 60 мм, а кузов стал шире на 80 мм.

В движение модель в версии Pure и Legende приводит 252-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 1,8 л, а на версии A110S установлен мотор производительностью 292 «лошади». Все агрегаты автомобиля сочетаются с 7-скоростной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и задним приводом.

Ранее нидерландская автокомпания Easy Caravanning представила туристический прицеп TakeOff, который весит 750 кг и имеет небольшие размеры. Время развёртывания туристического фургона равно 30 секундам.

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