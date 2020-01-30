Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Пикап GMC AT4 Off-Road Performance Edition оснащен подвеской для бездорожья с функцией опускания. Об этом сообщается на сайте зарубежного издания GM Authority.

Версия Off-Road Performance Edition имеет ряд визуальных улучшений. Новинка отличается от базового AT4 чёрными алюминиевыми дисками, модернизированной системой выхлопа и черными значками с обозначением версии автомобиля.

Кроме того, автопроизводители снабдили машину специальной пластиной на днище, которая защищает переднюю и среднюю нижние части авто. Внутри автомобиля появятся всепогодные напольные коврики.

В движение AT4 Off-Road Performance Edition приводит 308-сильный мотор V6 объёмом 3,6 л. В линейке двигателей имеется также турбодизель Duramax рабочим объёмом 2,8 л, который выдает 181 л. с. Оба мотора агрегатируются с 8-скоростным или 6-ступенчатым «автоматом».

Ранее автокомпания GMC представила рестайлинговую версию своего полноразмерного внедорожника GMC Yukon/Yukon XL, который получил более агрессивный дизайн и имеет множество дополнительных опций.

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