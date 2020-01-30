Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM Щитовая проходка левого перегонного тоннеля у строящейся станции метро «Путиловская» в Петербурге остановлена для установки датчиков, которые помогут отследить состояние действующих тоннелей. Об этом ИА REGNUM сообщил представитель ОАО «Метрострой».

Новая станция Красносельско-Калининской (ККЛ), или «коричневой» линии «Путиловская» расположится между станциями «Юго-Западная» и «Броневая» и будет пересадочной на действующую станцию «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии. Предполагается, что «Путиловская» откроется в 2023 году.

Однако работы остановились на щитовой проходке, поскольку новый тоннель будет проходить под действующим тоннелем первой, «красной» линии, необходимо установить специальные датчики, которые позволят следить за состоянием конструкции.

«Для того чтобы осуществить мониторинг состояния тоннелей, нужно установить датчики, без них мы не можем продолжить работы, это недопустимо. Сейчас мы ждем разрешения, как только его получим и датчики будут установлены, это не так долго одна-две ночи, проходка продолжится», — пояснили ИА REGNUM в «Метрострое».

Однако сами метростроевцы, которые работают на данном участке, утверждают, что работы они остановили из-за задержки на несколько месяцев зарплат, а разрешение на установку датчиков есть.

«Мы же остановились не потому, что порода не вывозится, а потому что денег нет! Ноябрь, декабрь и уже январь!» — написал в группе «Метростроя» один из сотрудников.

Сегодня обеспокоенные сотрудники планируют приехать к головному офису «Метростроя», чтобы узнать о своей дальнейшей судьбе из первых рук.

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