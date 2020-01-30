Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Межпланетная автоматическая станция США Voyager-2, которая находится за пределами Солнечной системы на расстоянии примерно 18,5 млрд км от Земли, не стала выполнять штатный манёвр и начала слишком интенсивный расход электроэнергии. Об этом 30 января сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным агентства, Voyager-2 не стала выполнять плановый маневр по обороту на 360 градусов вокруг собственной оси, который был предназначен для калибровки бортового оборудования, необходимого для измерения магнитного поля.

В результате анализа данных, которые были получены от станции в автоматическом режиме, стало ясно, что произошла отсрочка на выполнение маневра и в результате на станции одновременно работают две разные системы, что приводит к большему расходу электроэнергии.

Также сообщается, что станция Voyager-2 имеет систему защиты от отказа приборов, которая самостоятельным образом должна была справиться с данной внештатной ситуацией, автоматически отключив ряд научных инструментов ради экономии электричества.

При этом 28 января специалисты NASA смогли заглушить одну из систем, которая перерасходовала энергию и заново включили научные инструменты. Однако данные от включенных инструментов не поступают на Землю, ввиду чего NASA в настоящее время занимается проверкой функционирования узлов и приборов станции, пытаясь привести их в норму.

Напомним, межпланетные автоматические станции Voyager-1 и Voyager-2 были запущены США в 1977 году с промежутком в две недели. Станция Voyager-1 позволила пронаблюдать Юпитер, Сатурн и спутник последнего — Титан, а Voyager-2 — это единственный космический аппарат, который сближался с четырьмя планетами газовыми гигантами Солнечной системы — Юпитером в 1979 году, с Сатурном в 1981 году, Ураном в 1986 году) и Нептуном в 1989-м.