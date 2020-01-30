Пекин, , 09:24 — REGNUM В феврале 2020 года в КНР представят обновлённый минивэн Geely Jiaji на платформе Volvo. Об этом сообщается на сайте TheTimeShub.

Рестайлинговый минивэн будет построен на модернизированной платформе от Volvo XC40. Длина модели составляет 4706 мм, а колесная база равна 2805 мм.

Обновлённая версия Geely Jiaji снабжена 184-сильным бензиновым турбированным мотором рабочим объёмом 1,8 л. Двигатель агрегатируется с 6-скоростной трансмиссией.

Также в линейке двигателей имеется 190-сильный «мягкий» гибрид, состоящий из турбированного мотора от Volvo XC40 объёмом 1,5 л, 48-вольтового стартер-генератора и комплекта аккумуляторных батарей. Эта силовая установка работает с 7-ступенчатым «роботом».

Мощность моторов топовых моделей доходит до 258 л. с.

Ранее директор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский заявил, что дилеры китайской автокомпании Geely в РФ приступили к приёму заказов на модели Coolray.

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