Берлин, , 08:50 — REGNUM В сети появилось фото нового Audi S3 в минимальной цветной маскировке. Снимок авто размещён на страничке пользователя cochespias в Instagram.

Audi S3 Фото пользователя cochespias в Instagram

Новинка имеет 4-секционные патрубки выхлопной системы и новые фонари. Автопроизводители снабдили Audi S3 большими колёсами и агрессивной передней частью кузова.

В салоне машины установлен новый развлекательный мультимедийный комплекс. Теперь он находится на центральной консоли. Также ожидается, что интерьер автомобиля будет выполнен в стилистике Skoda Octavia и VW Golf 2020 года.

Отдельно стоит отметить, что автомобиль построен на платформе MBQ от VW Group.

Предполагается, что производительность RS3 составит около 400 л. с.

Премьера седана S3 и S3 Sportback состоится до конца 2020 года либо в начале 2021 года.

Ранее американские тюнеры из ателье MTM USA создали высокопроизводительную версию модели Audi RS6 Avant. Специалисты увеличили максимальную мощность модели до 787 «лошадей».

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