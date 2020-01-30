Мадрид, , 08:32 — REGNUM Испанская автокомпания Seat представила на специальном мероприятии в Марторелле (Испания) четвёртое поколение компактного хэтчбека Leon и его универсальную версию Sportstourer. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Хэтчбек Leon нового поколения Пресс-служба Seat

Новое поколение Seat Leon имеет абсолютно новый дизайн и иные пропорции. Обновлённое авто представлено в пятидверном кузове хэтчбек и универсал (Sportstourer). Внешне авто имеет сходство с концептом Formentor 2019 года.

Благодаря новому кузову коэффициент лобового сопротивления автомобиля улучшился примерно на 8%.

Длина хэтчбека Leon составляет 4 368 мм, что на 86 мм длиннее предшествующего поколения автомобиля. Увеличилась и колесная база. Теперь она равна 2686 мм (+50 мм). Версия Sportstourer также подросла. Её длина — 4 642 мм (+93 мм).

Базовая комплектация будет иметь трехцилиндровый 1,0 TSI производительностью 90 или 110 «лошадей». Кроме того, в линейке агрегатов будут моторы TSI максимальной мощностью 130 л. с. и 150 л. с. объёмом 1,5 л., а также 2.0-литровый TSI производительностью 190"лошадей». Агрегатироваться движки будут с «автоматом» с двойным сцеплением.

Рестайлинговый Leon появится на мировом авторынке во втором квартале 2020 года.

Напомним, по данным Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), в прошлом году продажи на автомобильном рынке Испании упали на 4,8% по сравнению с 2018 годом, до 1 млн 258 тыс. 260 автомобилей.

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