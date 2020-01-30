Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Ряд компаний, специализирующихся на разработке антивирусного программного обеспечения, намерены продолжить поддерживать операционноу систему Windows 7 в течение следующих двух лет. Об этом 30 января сообщил журнал PC Gamer.

Сотрудники компании AV-Test составили список фирм, в который вошли такие известные компании, как AVG/Avast, Avira, ESET, Kaspersky и McAfee. Всего о своём решении продолжить поддерживать Windows 7 заявили 23 разработчика антивирусов.

Напомним, Microsoft прекратила поддержку Windows 7 14 января 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики ПО призвали компанию раскрыть исходный код этой популярной операционной системы. Соответствующее заявление было опубликовано 26 января 2019 года на сайте Фонда свободного программного обеспечения.

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