Пекин, , 02:43 — REGNUM Китай намерен запустить на орбиту еще больше научных спутников в ближайшие три-четыре года, сообщили в Китайской академии наук.

Спутники будут использоваться для фиксации электромагнитных сигналов, связанных с гравитационными волнами, слежения за активностью солнечных вспышек, в астрономических целях, а также для изучения взаимодействия между солнечным ветром и магнитосферой Земли.

Будет также осуществлено четыре запуска в рамках программ «Гравитационно-волновой электромагнитный спутник для программы All-sky Monitor», «Усовершенствованная космическая солнечная обсерватория», Einstein-Probe и СМАЙЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Китай запустил на орбиту спутник широкополосной связи пятого поколения Kuaizhou-1A. Всего же за прошедший 2019 год Поднебесная запустила более 40 коммерческих спутников.

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