Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Россия обладает мощнейшими субмаринами, вооружёнными баллистическими ракетами, способными «уничтожить мир за 30 минут», пишет 29 января издание The National Interest.

Соответствующей возможностью, по мнению американского издания, обладают АПЛ проекта 955A «Борей-А», 667БДРМ «Дельфин» и 885М «Ясень-М». Эти три субмарины входят в пятёрку наиболее боеспособных, стоящих на вооружении различных стран мира.

Впрочем, первые два места в списке The National Interest заняли американские подлодки типа Ohio и Columbia. Эксперты издания отмечают, что «даже одно судно может превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за 30 минут».

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