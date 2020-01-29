Вашингтон, 29 января 2020, 23:54 — REGNUM Технологический спутник STPSat-4 выведен на околоземную орбиту в интересах ВВС США с борта Международной космической станции (МКС), сообщает 29 января аэрокосмическое агентство NASA.
Аппарат был выведен на орбиту с японского модуля Kibo.
В ноябре 2019 года спутник STPSat-4 был доставлен на МКС грузовым космическим кораблем Cygnus.
Как сообщало ИА REGNUM, перед отправкой аппарата в космос в США рассказали, что спутник оснащён аппаратурой для проверки солнечных батарей, антенн и систем слежения за космическими объектами.
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